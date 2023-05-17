Б'ють від 250 км: у Парижі обговорюють постачання ЗСУ далекобійних ракет Scalp, — ЗМІ (фото)

Рішення про надання Києву керованих ракет класу "повітря-земля", здатних вражати цілі, розташовані на великих відстанях, доки остаточно не прийнято, уточнили журналістам у Єлисейському палаці.

Related video

Франція вивчає можливість постачання ракет далекобійних ракет Scalp українським військовим. Про це написало видання Le Monde у середу, 17 травня.

Журналісти медіа звернулися за коментарями до Єлисейського палацу після того, як президент Франції Еммануель Макрон натякнув під час свого телеінтерв'ю телеканалу TF1, яке відбулося 15 травня, про те, що Париж вивчає питання про постачання Україні ракет великої дальності.

"Ми вивчаємо всі варіанти. Однак на цей час це (постачання ракет українським військовим", — ред.) не планується", — уточнили представники французького лідера.

За даними ЗМІ, обговорення питання постачання Києву ракет офіційний Париж розпочав після того, як Великобританія оголосила 11 травня про постачання українським військовим ракетам Storm Shadow, аналога французького Scalp.

Ракети Scalp: що відомо про ці ракети

Це крилаті ракети повітряного базування SCALP, вони ж Storm Shadow. Були розроблені у 1990-х роках французькою компанією Matra та британською British Aerospace.

Це керована ракета, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Scalp може вражати цілі у радіусі 250 кілометрів. Проте дальність ураження цілей може сягати 500 і навіть 700 кілометрів залежно від версії ракети.

Ракета класу "повітря-земля" дозволяє вражати стратегічні об'єкти, які розташовані в тилу, такі як командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.

Такий вигляд має ракета Scalp, яку Франція може передати українським військовим.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що в РФ розпочали серійне виробництво авіаракет "Бронебійник". Некерований боєприпас – це наступник радянської ракети С-8 з новою бойовою частиною та збільшеною дальністю з 2 до 6 км. Такими ракетами російські військові планують атакувати Україну.

Дещо раніше ЗМІ писали про те, що Великобританія анонсувала, що Україна отримає далекобійні ракети Storm Shadow. Деякі з них вже можуть бути у розпорядженні ЗСУ. Британія випустила 1000 таких ракет та використала 98.