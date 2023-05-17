"Не воювати за вулиці": журналіст розповів про завдання, які стоять перед ЗСУ у Бахмуті

За словами Андрія Цаплієнка, росіяни хочуть пробити коридор на Часів Яр, а українські сили беруть під контроль фланги, щоб потім обстрілювати окупантів із висот.

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Українські військові у Бахмуті мають перемогти ворога на висотах, щоб контролювати фланги. Про це 17 травня розповів український журналіст Андрій Цаплієнко у себе в Telegram.

За його словами, російські сили справді мають успіх на вулицях Бахмута, проте головне завдання ЗСУ полягає не в тому, щоб утримувати вулиці міста.

"Поки вагнерівці втягнуті в бої на залишках підконтрольних ЗСУ вулицях, вони не розпорошують сили на фланги", — зазначив журналіст.

Він заявив, що це дозволяє взяти висоти, щоб потім з них атакувати росіян, які на той момент виявляться у низині.

"Завдання російських військ — пробивати коридор на Часів Яр. Без контролю флангів це буде вкрай важко, а значить подальший їхній рух вдаватиметься зупинити", — заявив Цаплієнко.

Цаплієнка про ситуацію в Бахмуті Фото: Скриншот

Карта боїв за Бахмут Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що 17 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію у Бахмуті. За її словами, ЗСУ роблять на Бахмутському напрямку все, що від них залежить на межі їхніх можливостей, і навіть більше. Звільнені останніми днями в передмісті майже 20 квадратних кілометрів українська сторона не втратила.

Крім того, 17 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вилаявся з приводу втечі ЗС РФ під Бахмутом. Він обурився формулюванням Міноборони РФ, яке у зведенні фронтових новин повідомило, що підрозділи ВДВ "зайняли більш вигідний рубіж оборони".

Також 17 травня майор ЗСУ Максим Жорін назвав ключові пункти успішних контратак під Бахмутом. За його словами, незважаючи на те, що у ворога є перевага в артилерії, числі людей, техніки та авіації, ЗСУ не можуть відмовитися від наступальних операцій, тому важливо використати максимум можливостей сучасних технологій.