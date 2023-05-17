Між Зеленським і Шольцем виникла непогана "хімія", — посол України в Німеччині

За словами дипломата, особливістю останнього візиту Зеленського до Німеччини стало те, що український президент поспілкувався тет-а-тет як із федеральним президентом, так і з федеральним канцлером декілька годин.

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Посол України в Німеччині Олексій Макєєв вважає візит українського президента Володимира Зеленського до Німеччини дуже вдалим. Про це він сказав в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Візит вийшов фантастичним. А ще його особливістю було те, що президент провів на зустрічах тет-а-тет як із федеральним президентом, так і з федеральним канцлером декілька годин — у Берліні, дорогою в Аахен, у самому Аахені, під час спільного відвідання центру підготовки українських військовослужбовців. А коли лідери перебувають кілька годин один з одним, виникає дуже непогана "хімія", свідком якої особисто я в неділю був", — сказав Макєєв.

Він додав, що під час зустрічі Зеленський і Шольц зверталися один до одного на "ти", і що українському президенту вдалося знайти цей touch.

"Канцлер говорив українською мовою, а міністр оборони на останньому "Рамштайні" повторив польську фразу, але німецькою чи англійською мовою: "Ваша свобода — це й наша свобода". І це означає, що тут не тільки "хімія" — в Німеччині відбувається епоха змін поглядів", — зауважив дипломат.

Нагадаємо, що після візиту до Німеччини 14 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ.

До пакета військової допомоги Україні від Берліна увійдуть 20 БМП Marder, 30 танків "Leopard 1", 18 гаубиць, а також 4 системи IRIS-T-SLM і сотні керованих ракет.