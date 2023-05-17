"Просто та доступно": у Зеленського розповіли, коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, не потрібно шукати способів урегулювання конфлікту, ігноруючи кров українців.

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Гаряча фаза війни в Україні завершиться тоді, коли окупаційні війська Російської Федерації залишать територію країни. Про це в середу, 17 травня, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Радник голови ОП зазначив, що деякі люди продовжують жити в ілюзорному світі, де українці неодмінно мають "встати на коліна перед РФ" і говорять про те, що "шукають способи врегулювання".

"Звичайно, шкода таких людей, які вважають, що мають право ігнорувати українську кров, розчаровувати. Але все просто: Росія швидко забралася з території України — і гаряча фаза війни одразу закінчилася. Логічно, просто, доступно навіть для специфічного "російського розуму", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 15 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб між Києвом і Москвою відбувся діалог, Росія має вивести свої війська з усіх окупованих територій України. На його думку, реальна "коаліція миру" вже має працювати над створенням механізму із залучення винних в агресії РФ до відповіді.

Раніше, 18 квітня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться в найближчому майбутньому. За його словами, для того, щоб закінчити війну, треба враховувати чимало чинників.