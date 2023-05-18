"Шалено небезпечно": Кісінджер розкритикував риторику Європи про членство України в НАТО

На думку колишнього держсекретаря США, Володимир Путін зробив "катастрофічну помилку", вторгнувшись на територію України, проте, на думку дипломата, частина провини також лежить на країнах Заходу.

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Колишній держсекретар та радник президента США з національної безпеки Генрі Кісінджер вважає, що рішення європейських політиків залишити відкритим питання вступу України до НАТО було помилковим. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist від 17 травня.

Кісінджер зазначив, що президент Росії Володимир Путін зробив "катастрофічну помилку", вторгнувшись на територію України, проте, на думку дипломата, частина провини також лежить на західних країнах.

"Я думав, що рішення залишити відкритим членство України в НАТО було дуже невірним", — сказав ексдержсекретар США.

Як зазначає Кісінджер, обіцянки захисту НАТО без конкретного плану її здійснення зробили Україну погано захищеною. На його думку, тепер завдання полягає в тому, щоб завершити війну, не залишивши можливості нового етапу конфлікту.

Дипломат упевнений, що для забезпечення миру в Європі необхідно зробити два ключові кроки: прийняти Україну в НАТО і побудувати відносини з Росією таким чином, щоб створити стабільний східний кордон.

"Те, що зараз кажуть європейці, на мій погляд, шалено небезпечно. Тому що європейці кажуть: "Ми не хочемо їх у НАТО, бо це надто ризиковано. І тому ми їх озброїмо до чортиків і дамо їм найсучаснішу зброю", — зазначив Генрі Кісінджер.

Нагадаємо, що 7 травня Генрі Кісінджер заявив, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів до кінця 2023 року. За словами політолога, переговори стануть можливими завдяки політиці Китайської Народної Республіки.

Раніше, 17 січня Генрі Кісінджер також сказав, що членство України в НАТО буде "доречним" після того, як буде забезпечено мир. За його словами, ідея нейтральної України в умовах російської агресії вже не має сенсу.