Спроби силовиків залякати Пригожина не мали успіху: в ISW назвали причину

На думку американських аналітиків, засновник ПВК "Вагнер" сподівається, що захоплення Бахмута надасть можливість замінити міністра оборони РФ Сергія Шойгу лояльними йому чиновниками.

Related video

Силовим відомствам Російської Федерації не вдалося залякати засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина і змусити його відмовитися від політичних амбіцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 травня.

Аналітики вказали на те, що Пригожин заявив про намір кинути виклик "бюрократам" і звинуватив їх у спробі отримати більше влади. Він також звинуватив представників влади РФ у байдужості до загибелі російських солдатів.

У ISW вважають, що таким чином засновник ПВК "Вагнер" хоче скинути голову Міноборони РФ Сергія Шойгу з його посади, замінивши його генерал-полковником Михайлом Мізінцевим, який став заступником командувача "вагнерівців".

"Пригожин, певно, знає, що Путін не зовсім переконаний у здатності Шойгу виграти війну, і, можливо, сподівається, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому можливість замінити Шойгу чиновниками, пов'язаними з ПВК "Вагнер", — вважають аналітики.

Автори звіту також зазначили, що російські силовики можуть залякувати чиновників, пов'язаних із Євгеном Пригожиним, намагаючись припинити їхню співпрацю з ПВК "Вагнер".

За даними аналітиків, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін перестав просувати інтереси "вагнерівців", щоб уникнути конфлікту Шойгу. Крім того, Пригожин втрачає зв'язок із головою адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком та депутатом Віктором Соболєвим.

Нагадаємо, що 16 травня Євген Пригожин відповів на запитання журналістів про те, чи вступав він у прямий контакт із представниками ГУР і чи пропонував українській стороні повідомити місцезнаходження військ РФ в обмін на виведення ЗСУ із зони навколо Бахмута.

Згідно зі звітом ISW від 16 травня, Євген Пригожин спробував применшити інформацію про свою співпрацю з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Аналітики вказали на те, що засновник ПВК "Вагнер" назвав інформацію про "злив" позицій ЗС РФ "зовсім не секретною" і водночас висловив сумніви щодо справжності даних розвідки США.