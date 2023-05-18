"Відвели всі ракетоносії": ЗС РФ намагалися обманути ППО під час нічного обстрілу України

За словами Наталі Гуменюк, одна ракета влучила в промисловий обʼєкт через що загинув охоронець.

Related video

У ніч на 18 травня російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні, зокрема по півдню країни. При цьому окупанти намагалися обманути українське ППО. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк телеканалу "24 канал".

Російські окупанти перед ракетною атакою вивели ракетоносії у Чорному морі на пункти базування, щоб ввести в оману ЗСУ.

"Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив "Калібри". Зараз підраховуємо, скільки їх було", – сказала Гуменюк.

Також вона додала, що одна з ракет влучила в промисловий обʼєкт, через що загинув його охоронець. Російським військам, за словами Гуменюк, здається, що промислові обʼєкти можуть бути базами чогось. Їм "невтямки", що у розвинутій країні можуть бути логістичні склади, наприклад, зернові термінали, в яких може зберігатись зерно. Ним Україна годує весь світ, підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО перехопили 29 з 30 ракет у напрямку українських міст. Удари наносилися "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/Х-555.

18 травня в ОК "Південь" повідомили, що українська ППО змогла перехопити майже всі ворожі ракети.