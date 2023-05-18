Можна чекати на неприємні "сюрпризи": у ЗСУ пояснили особливості нічного обстрілу України

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, вночі ворог обмежився лише крилатими ракетами, але робити прогнози на майбутнє щодо нових атак — "справа невдячна".

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Під час останньої масованої ракетної атаки міст України в ніч на 18 травня окупанти не застосовували балістичні ракети. Про це 18 травня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, зокрема, цього разу ворог не використав аеробалістичні ракети "Кинжал", як минулого разу під час атаки в ніч на 16 травня.

"Особливість цієї атаки у тому, що цього разу не було застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була в попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також були ракети, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином є сьогодні такий успішний результат", — зазначив речник Повітряних сил.

На уточнююче питання про те, чи варто очікувати найближчим часом повторення масованих атак, Ігнат відповів, що: "Робити прогнози справа невдячна".

За його словами, очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів", безперечно, можна, тому зараз дуже важливо продовжувати посилення української ППО.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня росіяни також атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. За даними начальника КДВА Сергія Попка, всі ворожі повітряні цілі було збито ППО.

Увечері 17 травня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Одесі. Окупанти використовували ракети різного типу для завдання ударів по декількох напрямках.