Колону американських бронемашин Oshkosh зафіксували на шляху до фронту (відео)

Бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV з композитною бронею захисту класу MRAP отримали українські військові для бойових дій проти ЗС РФ.

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Американські бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV використовуються Силами оборони України та вже відправляються ближче до лінії фронту російсько-української війни. Відповідне відео опублікували соцмережі, пише Фокус.

У ролику можна побачити, як колона транспортних засобів виробництва США стоїть на узбіччі дороги. Окрім бронеавтомобілів, також зафіксовані й транспортні засоби з паливом. Це дозволяє зробити висновок, що бійці на цих автівках долатимуть доволі значні дистанції.

Характеристики бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобіль Oshkosh M-ATV розроблений компанією Oshkosh Corporation. Під час створення транспортного засобу фахівці дотримувалися програми Міністерства оборони США із захистом класу MRAP. Композитну броню за цим стандартом зробили на основі досвіду бойових дій в Афганістані. Тоді відбувалося широке використання замаскованих мін, наземних мін, стрілецької зброї, гранатометів, саморобних вибухових пристроїв. Виробництво автівки передбачалося для заміни M1114 HMMWV.

Вага бронемашини становить 11,34. Головним озброєнням вважається 40-мм гранатомет Mk 19. Другорядне озброєння – 7,62-мм M240 • 12,7-мм Browning M2. Також використання протитанкових ракет MILAN • BGM-71 TOW дозволяє боротися цій техніці з важко броньованими цілями.

Нагадаємо, 5 травня нардеп Юрій Мисягін показав бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV у Силах оборони України. Він зазначив, що раніше публічно не оголошувалася інформація щодо постачання цієї техніки. Депутат Верховної Ради підтвердив наявність у Силах оборони України двох одиниць відповідної техніки.

Також 25 квітня морпіхи показали, як тренуються на бронеавтомобілях Oshkosh M-ATV і "колісних танках" AMX-10RC. Бійці з новоствореної 37-ї окремої бригади морської піхоти підтвердили, що отримали цю техніку. Вони цілодобово відпрацьовують навички, які допоможуть їм у боях із російськими окупантами.