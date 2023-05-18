Northrop Grunmman знову засвітили невідомий стелс-винищувач (відео)

Нині корпорація працює над створенням винищувача 6 покоління, і журналісти припускають, що приблизно так він може виглядати.

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Американська корпорація Northrop Grunmman знову показала концепцію винищувача наступного покоління у рекламному ролику. Про це повідомляє The War Zone.

На новому рекламному відео від компанії три співробітниці обговорюють внесок жінок в історію військової авіації. Все це знімається в ангарі Advanced Aeronautics Angar, і на задньому фоні можна помітити такі літаки:

літак радіоелектронної розвідки E2D Advanced Hawkeye для ВМС США;

винищувач EA-18G Growler.

І третій літак, який помітили журналісти — це концепт винищувача 6 покоління. Літак дійсно відповідає вимогам програми NGAD. Щонайменше він не має вертикальних хвостів, явно є стелс-літаком та повітрозабірники характерні для літаків-неведимок.Також загальна конструкція концепту схожа на бомбардувальник B-21.

Разом з тим у виданні зазначають, що невідомо, наскільки концепт у відео відповідає ідеї компанії щодо реальної побудови літака 6 покоління. Через чутливість інформації очевидно, що реальний дизайн буде відрізнятись. Схожість із бомбардувальником B-21 Raider у виданні називають перевагою, бо це було б досягненням в уніфікації створення обидвох літаків.

Нагадаємо, Великобританія виділила додаткові 650 млн фунтів на розробку винищувача Tempest, щоб ввести в стрій новітній літак вже у 2035 році.

2 травня турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву Kaan. В найближчі роки мають завершитись випробування літака.