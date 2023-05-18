РФ готує своїх в'язнів-вбивць та арештованих українців до участі в бойових діях, — Міноборони

Заступниця міністра Ганна Маляр проінформувала, що відповідні табори облаштували вже у двох населених пунктах Луганської області. Незгодних з окупаційним режимом українців арештовують та направляють на інтенсивну бойову підготовку.

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Росія поповнює резерви місцевими на тимчасово окупованих територіях України. Про це 18 травня повідомила у соцмережах заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Мета — екстрене поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі", — зазначила вона.

У пості йдеться, що військові РФ здійснюють облави та затримання мешканців окремих населених пунктів, нині окупованих країною-агресоркою. За даними Міноборони, усіх перевіряють на лояльність до режиму, а чоловіків призовного віку арештовують "за надуманими приводами".

"Заарештованих у такий спосіб відправляють як правило до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях", — розповіла Маляр.

За словами посадовиці, такі табори вже облаштовані поблизу сіл Рогове та Можняківка у Луганській області. Туди під конвоєм доставляють завербованих російських в’язнів та місцевих чоловіків, що не підтримали загарбників.

"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю", — написала Маляр.

За інформацією українського Міноборони, у згаданих таборах нині перебувають понад 800 осіб, який планують протягом місяця інтенсивно готувати до участі в бойових діях. У пості заступниці міністра йдеться, що після навчань з в’язнями укладуть контракти та відправлять їх воювати проти українців.

Нагадаємо, 18 травня представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські окупанти розглядають можливість відступу до певних рубежів у Криму.

Раніше, 17 травня ЗС РФ обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки, за інформацією ОВА, загинули троє людей. Серед загиблих є дитина.