РФ готовит своих узников-убийц и арестованных украинцев к участию в боевых действиях, — Минобороны

Замминистра Анна Маляр проинформировала, что соответствующие лагеря обустроили уже в двух населенных пунктах Луганской области. Несогласных с оккупационным режимом украинцев арестовывают и направляют на интенсивную боевую подготовку.

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Россия пополняет резервы местными на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 18 мая сообщила в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"Цель — экстренное пополнение личным составом передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе", — отметила она.

В посте говорится, что военные РФ осуществляют облавы и задержания жителей отдельных населенных пунктов, ныне оккупированных страной-агрессорой. По данным Минобороны, всех проверяют на лояльность к режиму, а мужчин призывного возраста арестовывают "по надуманным поводам".

"Арестованных таким образом отправляют как правило в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, которые согласились участвовать в боевых действиях", — рассказала Маляр.

По словам чиновницы, такие лагеря уже обустроены вблизи сел Рогово и Можняковка в Луганской области. Туда под конвоем доставляют завербованных российских узников и местных мужчин, не поддержавших захватчиков.

"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий узников из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", — написала Маляр.

По информации украинского Минобороны, в упомянутых лагерях сейчас находятся более 800 человек, которых планируют в течение месяца интенсивно готовить к участию в боевых действиях. В посту замминистра говорится, что после учений с заключенными заключат контракты и отправят их воевать против украинцев.

Напомним, 18 мая представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты рассматривают возможность отступления к определенным рубежам в Крыму.

Ранее, 17 мая, ВС РФ обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки, по информации ОВА, погибли три человека. Среди погибших есть ребенок.