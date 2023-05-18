Нідерланди замовили ізраїльські РСЗВ PULS на 300 млн доларів

Королівська армія отримає 20 пускових установок, а також ракети різної дальності. Це дозволить бити на відстані до 300 км.

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18 травня Міністерство оборони Нідерландів підписало угоду з Міноборони Ізраїля на придбання 20 РСЗВ PULS. Про це повідомляє пресслужба Elbit Systems.

В межах угоди Нідерланди отримають 20 пускових установок PULS за 305 млн доларів. Зазначається, що контракт для Королівської армії Нідерландів будуть виконувати протягом 5 років.

Нідерландська армія отримає машини на базі вантажівки COMMIT, ракети різної дальності, а також послуги з навчання екіпажів та техобслуговування РСЗВ. При цьому в Elbit підкреслюють, що їхні пускові установки розроблені з підходом відкритої архітектури, що дозволить модернізовувати машини у майбутньому, а також робити PULS відповідно до вимог замовника.

Дальність високоточної стрільби РСЗВ PULS складає від 12 до 300 км. Ураження на відстані до 300 км має ракета Predator Hawk. Саму пускову установку можна встановити на велику кількість шасі як колісних, так і гусеничних.

"Придбання рішення PULS від Elbit Systems підвищить здатність Королівської армії Нідерландів надавати ефективну вогневу підтримку. Це також забезпечить взаємодію з клієнтами НАТО, які придбали ці системи", — заявив президент та генеральний директор Elbit Systems Безхалель Махліс.

Нагадаємо, 27 січня у Данії заявили, що замінять передані Україні САУ Caesar на ізраїльські РСЗВ PULS та САУ ATMOS.

5 травня ЗСУ показали застосування рідкісної української РСЗВ "Бастіон-2" з подовженим шасі.