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"Підняли питання безпеки України": Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Китаю

Андрій Єрмак
Фото: Пресслужба ОП | Єрмак розкрив деталі зустрічі із представником Китаю

Глава ОП заявив, що докладно ознайомив Лі Хуея із десятьма пунктами формули світу, запропонованої президентом Зеленським.

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з Лі Хуеєм, спецпредставником Китаю, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні. Про це повідомив Єрмак у Twitter.

"За дорученням президента Володимира Зеленського провів брифінг щодо поточної ситуації з безпекою в країні для китайської урядової делегації на чолі із спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм".

Єрмак також повідомив, що разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою докладно ознайомив Лі Хуея із десятьма пунктами формули світу, запропонованої президентом Зеленським.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули світу. Подякував за підтримку Китаєм суверенітету та територіальній цілісності України", — підсумував керівник ОП.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що Китай оголосив "своєю юрисдикцією" нафтогазові родовища РФ у Тихому океані. Міноборони КНР організувало регулярне військове патрулювання частини акваторії Південно-Китайського моря, що у відповідальності економічної зони В'єтнаму.

Також 28 березня ЗМІ писали, що китайські компоненти для виробництва бронежилетів імпортуються до Росії. Згодом вони виходять російськими підрозділами, які вирушають до участі у бойових діях на території України.