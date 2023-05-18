Підірваного в Луганську "голову МВС ЛНР" Ігоря Корнета відправили на лікування до Москви

Медики побоюються, що в Ігоря Корнета, який переніс тривалу операцію, може розвинутись набряк мозку.

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"Голову МВС ЛНР" Ігоря Корнета, який постраждав внаслідок вибуху в Луганську 15 травня, перевезли на лікування до Москви. Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.

У публікації зазначається, що Корнета помістили до столичного шпиталю. Його стан стабільний. У нього множинні рани, але життєво важливі органи не зачеплені.

15 травня Корнет переніс операцію, яка тривала кілька годин. Медики діагностували гемоторакс, мінно-вибухові поранення, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкриті рвані рани кінцівок рук. За даними ЗМІ, побоювання у лікарів викликає можливий набряк мозку.

Замах на Корнета: що сталося?

Як повідомляли росЗМІ, вибух стався у салоні краси в центрі Луганська. В результаті Корнет був госпіталізований у тяжкому стані.

За інформацією російських джерел, на місце вибуху до Луганська прибули кілька карет швидкої допомоги, а також військові армії РФ.

"Вибух пролунав у барбершопі на вулиці Демьохіна, розташованому поряд із будівлею державної телерадіокомпанії та за 500 метрів від Будинку уряду і будівлі Народної Ради. За словами т.в.о. голови республіки Леоніда Пасічника, це був підрив", — заявляють росіяни.

Як попередньо повідомляло агентство ТАСС, у приміщенні нібито вибухнула граната. Внаслідок замаху на Корнета загинув перехожий та постраждали семеро людей. Четверо чоловіків були у тяжкому стані, серед них хлопець 17 років.

Що відомо про Ігоря Корнета?

Ігор Корнет обіймає посаду "голови МВС" так званої "ЛНР" із серпня 2014 року.

У листопаді 2017 року Ігор Плотницький, який тоді був головою так званої "ЛНР", вирішив звільнити Корнета з посади "голови МВС". Корнет відмовився йти у відставку. Наступного дня на вулицях Луганська з'явилися лояльні до Корнета озброєні люди, які взяли під контроль адміністративні будівлі. Незабаром Плотницький поїхав до Москви та пішов у відставку з посади голови анклаву проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 15 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську з самого ранку пролунало кілька вибухів. В окупаційній адміністрації заявили, що метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів.

13 травня росЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.