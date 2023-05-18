Взорванного в Луганске "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета отправили на лечение в Москву

Медики опасаются, что у Игоря Корнета, который перенес длительную операцию, может развиться отек мозга.

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"Главу МВД ЛНР" Игоря Корнета, пострадавшего в результате взрыва в Луганске 15 мая, перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщает российский Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что Корнета поместили в столичный госпиталь. Его состояние стабильно. У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не задеты.

15 мая Корнет перенес операцию, которая длилась несколько часов. Медики диагностировали гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук. По данным СМИ, опасения у врачей вызывает возможный отек мозга.

Покушение на Корнета: что произошло?

Как сообщали росСМИ, взрыв произошел в салоне красоты в центре Луганска. В результате Корнет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации российских источников, на место взрыва в Луганске прибыли несколько карет скорой помощи, а также военные армии РФ.

"Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв", — заявляют россияне.

Как предварительно сообщало агентство ТАСС, в помещении якобы взорвалась граната. В результате покушения на Корнета погиб прохожий и пострадали семь человек. Четверо мужчин были в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет.

Что известно про Игоря Корнета?

Игорь Корнет занимает должность "главы МВД" так называемой "ЛНР" с августа 2014 года.

В ноябре 2017 года Игорь Плотницкий, который тогда был главой так называемой "ЛНР", решил уволить Корнета с поста "главы МВД". Корнет отказался уходить в отставку. На следующий день на улицах Луганска появились лояльные Корнету вооруженные люди, которые взяли под контроль административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и ушел в отставку с поста главы анклава пророссийских боевиков.

Напомним, 15 мая во временно оккупированном Россией Луганске с самого утра раздалось несколько взрывов. В оккупационной администрации заявили, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

13 мая росСМИ сообщали, что ВСУ якобы нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.