"Вчаться воювати у нас": окупанти використовують торішню тактику ЗСУ на полі бою (відео)

Противник, як зазначив офіцер Олександр Афанасьєв, почав міксувати техніку, щоб досягти успіхів на фронті. Тим самим вони беруть приклад із українських захисників, яким ця тактика допомогла торік.

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Російські окупанти навчаються воювати у наших військових, а також почали використовувати тактику, яку застосовували бійці ЗСУ минулого року. Про це 24 каналу повідомив офіцер 54 ОМБр імені Івана Мазепи Олександр Афанасьєв 19 травня.

За його словами, тактика полягає у тому, щоб змішувати різні види техніки під час бою. Це допомогло в 2022 році Силам оборони вистояти і досягти певних успіхів. Тобто можна зробити висновок, що загарбники беруть із нас приклад.

"Росіяни вчаться воювати у нас. Вони намагаються використати все те, що ми ще минулого року. Окупанти міксують техніку – до бойових машин піхоти додають кілька танків", – йдеться у повідомленні.

Збройні сили України, як зазначив далі офіцер, завжди адекватно реагують. Наші пілоти помічають супротивника і починають нищити.

"Приміром, мій командир знищив танк Т-90М "Прорив", який просто втопили у вирві та ліквідували дроном за допомогою акумулятивного снаряда", — продовжив Олександр Афанасьєв.

Також відомо, що на Донбасі з'явилися нові підрозділи ЗС РФ – танкові та бронегрупи. Вони використовують усі види зброї, серед яких керовані авіабомби, ствольна артилерія, а також "Гради".

Нагадаємо, 17 травня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що окупанти РФ загнали себе в пастку в Херсонській області. Вона вважає, що РФ хоче створити видимість техногенної катастрофи у районі Каховського водосховища.