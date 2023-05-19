Знищили 3 ракети та 16 БПЛА: у ЗСУ озвучили деталі нічної атаки на Україну (фото)

За даними командування, у напрямку українських міст противник здійснив пуски 22 дронів-камікадзе та шести "Калібрів", випущених з акваторії Чорного моря.

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Російські окупанти продовжують спроби масштабних атак на українські міста, проте щоразу їхні плани провалюються. Десятки ворожих БПЛА та три крилаті ракети були знищені в ніч проти 19 травня. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил ЗС України.

Повідомляється, що в ніч на п'ятницю, 19 травня, росіяни атакували Україну з північного та південно-східного напрямку за допомогою ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", а також крилатих ракет "Калібр" з кораблів, які розташовані в Чорному морі.

"Під час цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" і "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", — йдеться у повідомленні.

Всього було зафіксовано 22 запуски іранських безпілотників та шість запусків "Калібрів".

"Ювілейна" атака на Київ: що відомо

У ніч на 19 травня ЗС РФ вдесяте за місяць здiйснили спробу обстріляти українську столицю. З минулої атаки, як зазначив начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко, минуло менше доби. При цьому всі атаки були відбиті і пошкоджень або постраждалих немає.

"Остання повітряна тривога в столиці пов'язана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, ра*исти знову запустили по столиці Shahed", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що ЗСУ використовували ЗРК Patriot, щоб збити російський винищувач. Американські офіційні особи зазначили, що українці самі мають право приймати рішення про те, де і як використовується система, яка допомагає захищати країну.