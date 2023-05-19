Уничтожили 3 ракеты и 16 БПЛА: в ВСУ озвучили детали ночной атаки на Украину (фото)

По данным командования, в направлении украинских городов противник осуществил пуски 22 дронов-камикадзе и шести "Калибров", выпущенных из акватории Черного моря.

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Российские оккупанты продолжают попытки масштабных атак на украинские города, однако каждый раз их планы проваливаются. Десятки вражеских БПЛА и три крылатых ракеты были уничтожены в ночь на 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Сообщается, что в ночь на пятницу, 19 мая россияне атаковали Украины с северного и южно-восточного направления при помощи ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", а также крылатых ракет "Калибр" с кораблей, которые расположены в Черном море.

"В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", — говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано 22 запуска иранских беспилотников и шесть запусков "Калибров".

"Юбилейная" атака на Киев: что известно

В ночь на 19 мая ВС РФ в десятый раз за месяц совершили попытку обстрелять украинскую столицу. С прошлой атаки, как отметил начальник Киевской городской администрации Сергей Попко, прошло меньше суток. При этом, все атаки были отбиты и повреждений или пострадавших нет.

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, ра*исты снова запустили по столице боражирующие боеприпасы Shahed", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая сообщалось, что ВСУ использовали ЗРК Patriot, чтобы сбить российский истребитель. Американские официальные лица отметили, что украинцы сами в праве принимать решения о том, где и как используется система, которая помогает защищать страну.