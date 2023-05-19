ВСУ использовали ЗРК Patriot, чтобы сбить российский истребитель, – CNN

По словам американских официальных лиц, украинцы сами несут ответственность за принятие решений касательно использования систем Patriot для защиты своей страны.

Related video

Представители Министерства обороны и Конгресса США утверждают, что Украина применила американский зенитный ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить по меньшей мере один российский истребитель. Об этом пишет CNN 18 мая.

Как отмечают официальные лица, военные самолеты ВС РФ, оказавшиеся под прицелом ЗРК Patriot, вылетели с целью совершить ракетный обстрел территории Украины, в частности нанести удары по гражданским целям.

В США также заявили, что украинцы сами несут ответственность за принятие решений касательно применения систем Patriot для защиты своей страны.

В публикации говорится, что по мнению представителей Конгресса США, передача Украине современных самолетов позволила бы ВСУ поражать российские истребители, не используя при этом дорогостоящие боеприпасы Patriot, предназначенные для уничтожения баллистических ракет.

Напомним, что 19 мая стало известно о тестировании на симуляторах F-16 двух украинских пилотов, имеющих квалификацию на МиГ-29 и Су-27. В ВВС США пришли к выводу, что украинские пилоты могут освоить управление истребителями F-16 за четыре месяца, что существенно быстрее, чем прогнозировал Пентагон.

Мы также сообщали, что согласно прогнозу итальянского военного эксперта Томаса Тейнера от 16 мая, пока Вашингтон будет поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Россия не сможет нанести удар по Киеву.

Еще мы писали о том, что 13 мая спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, как комплекс противовоздушной обороны Patriot сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" в автономном режиме. Он отметил, что силы ПВО сбили российскую ракету на большой высоте и не знают, куда она была нацелена.