"Зовсім скоро": Стефанчук анонсував постачання нової партії NASAMS для України (фото)

Норвезькі підприємства, які виробляють сучасні комплекси ППО, збільшать темп постачання протиповітряних систем NASAMS для Повітряних сил ЗСУ.

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Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, заявив, що у найближчій перспективі Україна зможе отримати додаткові норвезькі ЗРК середньої дальності NASAMS. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Він відвідав підприємство в Норвегії, де виробляють ці системи ППО. Стефанчук разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу (парламент Норвегії) Масудом Гаракхані обговорив питання стосовно збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних Сил України.

"І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро!" – заявив він.

Нардеп зазначив, що Україна потребує захисту з повітря. В агонії Росія запускає по мирних українських містах велику кількість ракет, тому наша держава потребує захисту від брутальних атак, які РФ й надалі прагне розвивати проти нашої держави.

"Україна має перемогти у війні, яку розв'язала Росія. І Україна — переможе", – додав парламентар.

Нагадаємо, 9 квітня ЗСУ показали, як ЗРК NASAMS захищає українське небо. Бойова обслуга системи ППО пильнує повітряний простір. За 5 місяців бойової роботи в Україні NASAMS показав себе на відмінно. За цей період над територією України було знищено понад 100 ворожих ракет і дронів. Контроль над повітряним простором країни здійснюється цілодобово, а комплекс здатний виявити ціль за 120 км. Бійці розповіли, що ця система ППО знищує фактично усі цілі. Командир бригади повідомив, що їде навчатися за кордон керувати ЗРК західного виробництва. За його словами, опановувати іноземну техніку до США тоді поїхало багато молодих військовослужбовців.

Також у березні Повітряні сили ЗС України підтвердили, що до України вже надійшли ЗРК NASAMS, передані Норвегією. У відомстві зазначили, що ЗРК NASAMS можуть працювати в автоматичному режимі — самостійно приймати рішення без участі особового складу завдяки новітньому радару та сучасним ракетам. При цьому NASAMS чудово сумісний з іншими ЗРК західного виробництва.