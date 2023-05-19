Командир підрозділу ЗСУ врятував побратимів під час наступу під Бахмутом (відео)

Український командир під час обстрілу ЗС РФ закликав швидко залишати місце та зайняти інші позиції, які є безпечнішими, й врятував життя бійцям.

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Воїни 3-ої окремої штурмової бригади під Бахмутом врятувалися завдяки вчасній пораді командира. Відео з поля бою опублікував Telegram-канал "Цитадель.Схід".

На відео зафіксовано, що розпочався обстріл українських позицій військами РФ. Група бійців опинилися у зоні ураження ворожої артилерії. Командир закликав швидко залишати місце та зайняти інші позицій, які є безпечнішими. Згодом у локацію, де перебували захисники, прилетів снаряд загарбників.

"Коли командир за своїх переживає, то йому Бог допомагає. Бійці 3-ої ОШБр на флангах Бахмута уникають влучання ворожого снаряду" – йдеться у дописі.

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3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з Росією

Підрозділ українського війська бере участь у бойових діях поблизу Бахмута тривалий час. Захисникам вдається регулярно знищувати техніку та особовий склад ворога. У соціальних мережах можна знайти відео, у якому бійці 3 ОШБр Збройних сил України регулярно потрапляють під обстріли російської артилерії, але не здають позиції ворогу. У найгарячішій точці фронту українські військові з танків розстрілюють загони супротивника, що засіли та ховаються в напівзруйнованих будинках міста. Завдяки їхнім професійним діям вдалося ліквідувати близько сотні окупантів з 72-ї окремої мотострілецької бригади російських військ та "вагнерівців", знищити великі склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Нагадаємо, у Міноборони оцінили контрнаступ ЗСУ під Бахмутом. Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку, але окупанти застосовують резерви та безрезультатно намагаються повернути втрачене. У самому місті тривають бої у південно-західній частині. Ворог й надалі не зупиняється у намаганні повністю захопити населений пункт, але підрозділи Збройних сил України й надалі поступово йдуть вперед.