Британський прем'єр на саміті G7 передав "пряме послання" Путіну, – ЗМІ

За словами Ріші Сунака, Лондон та інші союзники мають намір підтримувати Київ необхідними для оборони країни ресурсами у довгостроковій перспективі.

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Великобританія та інші країни Заходу не мають наміру припиняти підтримку України. Про це в інтерв'ю Sky News під час саміту G7 у Хіросімі заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами, необхідними їй для самозахисту, не тільки тут і зараз, а й у довгостроковій перспективі", – сказав глава британського уряду.

Видання зазначає, що російському президенту Володимиру Путіну передано пряме послання: "Ми нікуди не підемо".

Також Сунак розповів журналістам, що кількома годинами раніше оголосив про заборону імпорту російських алмазів. Він висловив думку, що інші країни-учасниці G7 наслідуватимуть його приклад у ці вихідні.

Нагадаємо, під час брифінгу 18 травня представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати Америки вже підготували новий пакет санкцій проти Росії. Відомо, що обмеження торкнуться 300 компаній, суден та літаків. Також з'являться експортні обмеження щодо близько 70 компаній із РФ та третіх країн.

19 травня американський телеканал Bloomberg повідомив, що президент України Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми військовим літаком США, щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки". Перед цим планується зупинка у Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав.