"Очолив" місто при окупантах. Ексмера Рубіжного Хортіва засудили до 10 років ув'язнення

Засуджений публічно заперечував російську збройну агресію проти України та закликав до співпраці з окупантами.

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Колишній мер Рубіжного на Луганщині перейшов на бік ворога і очолив міську окупаційну адміністрацію. Його засудили до 10 років ув'язнення за колабораційну діяльність. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Очевидно, йдеться про Сергія Хортива, який був міським головою Рубіжного на момент нападу Російської Федерації на нашу країну.

У прокуратурі зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер самоусунувся від виконання своїх обов'язків та добровільно почав співпрацювати із ворогом.

У березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР".

Крім того, засуджений публічно заперечував збройну агресію Росії проти нашої країни та закликав до співпраці з окупантами.

Задокументовано, що злочинець неодноразово давав інтерв'ю пропагандистським медіа псевдореспубліки.

Так, на відеозапису, опублікованому в Telegram-каналі глави Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадировцями" розповідав про обшук у військовослужбовця ЗСУ.

Як керівник окупаційної адміністрації він проводив особисті прийоми громадян у захопленому ворогом місті, на яких публічно заявляв, що підтримує дії РФ, зокрема, "спеціальну військову операцію".

Колишнього мера Рубіжного визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначили максимально можливе покарання, передбачене санкцією статті, – 10 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Крім того, засудженому протягом 15 років заборонено працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах на посадах, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Про кого йдеться

На момент російського повномасштабного вторгнення в Україну мером Рубіжного був Сергій Хортів. У 2005 та 2010 роках він обирався депутатом Луганської обласної ради.

У березні 2014 року Сергій Хортів голосував за звернення облради про право закликати війська РФ до України "для захисту Донбасу від київської хунти". У травні депутат брав участь у блокуванні військової техніки ЗСУ, внаслідок чого проросійські бойовики розстріляли кількох військовослужбовців.

Як відомо, після початку повномасштабних бойових дій мер Рубіжного Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок, у зв'язку із чим голову Сєвєродонецької районної держадміністрації Романа Власенка призначили керувати населеним пунктом.

У відеозверненні за місяць після "зникнення" колаборант заявив, що шокований "геноцидом місцевих жителів" з боку української армії, а окупанти прийшли на українські території "для порятунку дітей, жінок та старих". Він також звернувся до ЗСУ та закликав військовослужбовців скласти зброю.

Нагадаємо, колишньому голові Луганського окружного адміністративного суду Світлані Трифановій 11 травня оголосили підозру у держзраді. Вона увійшла до складу "робочої групи із законотворчої діяльності народної ради ЛНР". Також жінка розробила проєкти "кодексів" та інших "нормативних актів", які стали основою фейкової правової системи у псевдореспубліці.

17 травня у Центрі національного спротиву підтвердили, що на тимчасово окупованих територіях України зростає паніка серед російських окупантів та місцевих колаборантів. В результаті багато хто з них тікає на територію Російської Федерації.