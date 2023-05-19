"Одночасно можемо захистити 2,8 млн людей": чи створюють в Києві нові укриття — спитали в КМДА

В Києві постійно збільшують кількість приміщень, які можуть використовуватись як сховища. Для цього розчищають і ремонтують підвали. Фокус спитав у директора департаменту муніципальної безпеки міста, скільки додаткових обʼєктів зʼявиться до кінця року.

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Протягом 2022 року київська влада збільшила кількість укриттів в столиці на 392 обʼєкти. Про це Фокусу розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

"Це обʼєкти, які були відремонтовані, в яких навели порядок, ліквідували наслідки проривів каналізації", — пояснює він.

За словами чиновника, в бюджеті міста на проведення ремонтних робіт й доведення до ладу захисних споруд виділили 350 млн грн. Одне з таких укриттів знаходиться на вулиці Бориспільській. Там змогли забезпечити санвузли та вентиляцію, говорять в КМДА.

Всього сьогодні в місті можуть одночасно захистити за допомогою укриттів 2,8 млн людей.

Роман Ткачук (ліворуч) та голова КМВА Сергій Попко під час огляду укриття в Дарницькому районі

Міська влада обіцяє збільшувати кількість сховищ й надалі, але конкретну цифру захисних споруд, які зможуть додати до загального столичного фонду до кінця року, не говорять.

"Все залежить від керуючих компаній, від використання коштів, від проведення ремонтних робіт. Крім того, в нас є алгоритм введення додаткових обʼєктів. Якщо мешканці міста знають про якесь підвальне приміщення, яке не входить до фонду захисних споруд, то повинні звертатись до нас, й ми будемо цим займатися", — додає Ткачук.

Ситуація з укриттями в Києві

Як пояснює чиновник, у фонді захисних споруд є два типи обʼєктів — це сховища та обʼєкти подвійного використання (підвальні та напівпідвальні приміщення, станції метрополітену, заглиблені паркінги, підземні переходи). Всього столичний фонд захисних споруд налічує 4040 обʼєктів, з них 514 — це безпосередньо сховища, які саме так категоризуються (вони знаходяться на підприємствах), всі інші — це обʼєкти подвійного використання.

Роман Ткачук зазначає: перевірку обʼєктів подвійного використання і фонду захисних споруд в Києві почали з 2014 року. За цей час змогли оглянути понад 13 тис. підвальних приміщень в будинках, але лише 3,5 тис. з них відповідають вимогам і можуть бути укриттями для людей.

"Зараз ми постійно отримуємо інформацію на кол-центр нашого департаменту щодо укриттів, які не працюють з тої чи іншої причини. По кожній адресі ми локально відпрацьовуємо", — наголошує чиновник.

В Києві ремонтують підвальні приміщення для створення укриттів

Чому деякі укриття в Києві закриті під час обстрілів?

Після нічного обстрілу 16 травня київська влада отримала 22 скарги від мешканців на зачинені укриття. Зараз ситуацію виправляють, зазначають в КМВА.

"Три з цих укриттів знаходяться в Дарницькому районі — вул. Пчілки, 2, вул. Пчілки, 6 та Харківське шосе, 58. Після виїзду на місце з представниками Нацполіції, департаменту муніципальної безпеки керівники ОСББ підтвердили свою готовність та почали йти нам назустріч", — додає Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної держадміністрації.

Він зазначив, що після вторгнення з керівниками ОСББ з вул. Пчілки була домовленість про використання цих укриттів, але після того, як активна фаза російських обстрілів по Києву минула, сховища закрили. Зараз — після звернення громадян до влади — їх знов повернули до фонду споруд цивільного захисту.

"З власниками приміщення на Харківському шосе трохи інша ситуація. Також була домовленість про використання укриття, але людина [власник об'єкта] виїхала за межі Києва, передала ключ від приміщення своїм знайомим, а ті вирішили, що можуть використовувати сховище для власних потреб. Зараз йде розʼяснювальна робота, як ці приміщення мають використовуватись у воєнний час", — прокоментував Калашник.

За його словами, якщо сховище так і не відкриють для киян, районна адміністрація звертатиметься до органів правопорядку, які можуть відкрити кримінальне провадження щодо цього.

Укриття в житловому масиві на лівому березі Києва

Нагадаємо, Фокус також розповідав, що в деяких мікрорайонах Києва взагалі немає укриттів. Особливо це актуально для лівого берега столиці.