"Залізні люди": фотограф показав залізничників, які вивозили біженців (фото)

За словами Желе Крінгса, який провів кілька днів на вокзалі Львова у лютому 2022-го, ці мужні жінки та чоловіки поверталися до зони боїв, жертвували собою та можливістю виїхати з країни заради того, щоб допомогти іншим.

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Данський фотограф Желе Крінгс провів близько тижня на вокзалі Львова, спостерігаючи за першими поїздами евакуації. Про це повідомляє CNN.

Вже через кілька годин після початку російського вторгнення наприкінці лютого 2022-го були доступні евакуаційні потяги, а залізничники перекваліфікувалися на рятувальників. Десятки тисяч біженців заповнили вокзали по всій Україні.

Евакуаційний поїзд

"І тоді мене осяяло, я зрозумів, наскільки мужніми були ці чоловіки та жінки, які поверталися до зони боїв, жертвували собою та можливістю виїхати з країни заради того, щоб допомогти іншим", — сказав він.

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення Крінгс знімав цих неспіваних героїв у серії фотографій, яку назвав "Залізні люди".

Залізнична система України довжиною 9 320 км вважається 12-ю найбільшою у світі, а під час повномасштабної війни вона стала дорогою життям для мільйонів українців.

"Важко, але треба робити свою роботу, щоб вивезти всіх цих людей. У цьому наш обов'язок", — пояснив В'ячеслав Анатолійович Чумак, який працює на залізниці з 1996 року.

Автор серії фотографій зазначив, що залізниця виконувала дві функції. По-перше, допомогла виїхати в безпечне місце громадянам, а щонайменше 10 млн. українців довелося евакуюватися. Більшість стала внутрішніми переселенцями, а хтось виїхав за кордон.

Залізничники

Але залізничній мережі також відводилася логістична функція для постачання озброєнь на передову.

"Україна — величезна країна, та залізниця допомагає військовим їздити по всій країні, і ненадовго повертатися до родин у перерві між поїздками на передову", — сказав автор фоторобіт.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вирішила додати додаткові вагони до рейсу з Києва до Варшави.

Також повідомлялося, що в Укрзалізниці оголосили про "Залізну українізацію". Все, що досі пов'язувало залізничну галузь України з країною-агресорською, українізують у кілька етапів.