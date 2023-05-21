Численні вибухи: ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ЗС РФ під Донецьком, — соцмережі (відео)

Серія вибухів пролунала на території аеродрому в Моспине, де напередодні було знищено ЗРПК "Панцир-С1". Окупаційна влада стверджує, що снаряди впали в поле.

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Збройні сили України завдали влучного удару по складу боєприпасів російських окупантів у Донецькій області. Відео знищення запасів ЗС РФ показав 21 травня Telegram-канал "Досьє Шпигуна", який належить співробітнику однієї зі спецслужб.

ЗСУ скористалися брехнею у протиповітряній обороні ворожої армії та вдарили по складу з боєприпасами на території аеродрому Моспине.

За даними каналу, неподалік від місця вибуху напередодні було знищено ЗРК "Панцир-С1", який відповідав за оборону району аеродрому.

Склад із боєприпасами знаходився на території аеродрому Моспине. Карта Deep State

Судячи з кадрів, потрапивши до складу почалися численні вибухи — вторинна детонація боєкомплектів.

Окупаційна "влада" частини Донецької області стверджує, що снаряди впали в поле.

"Десь там за Бірюками у полі впало. Житлових будинків немає. Слава Богу, жертв немає, пошкоджень немає", — сказав так званий голова адміністрації міста Олег Стрельченко.

Нагадаємо, що 14 травня стало відомо про точне влучення ударного дрона, який запустив оператор ЗСУ, до складу боєприпасів ЗС РФ.

А 13 квітня українські артилеристи потрапили до російського складу з боєприпасами під Бахмутом. Президент України Володимир Зеленський 21 травня сказав, що ЗСУ ще перебувають у місті та виконують там важливе завдання.