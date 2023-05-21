Множественные взрывы: ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ под Донецком, — соцсети (видео)

Серия взрывов прогремела на территории аэродрома в Моспино, где накануне был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1". Оккупационные власти утверждают, что снаряды упали в поле.

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Вооруженные силы Украины нанесли меткий удар по складу боеприпасов российских оккупантов в Донецкой области. Видео уничтожения запасов ВС РФ показал 21 мая Telegram-канал "Досье Шпиона", принадлежащий сотруднику одной из специальных служб.

ВСУ воспользовались брешью в противовоздушной обороне вражеской армии и ударили по складу с боеприпасами на территории аэродрома Моспино.

По данным канала, неподалеку от Моспино накануне был уничтожен ЗРК "Панцирь-С1", который отвечал за оборону района аэродрома.

Склад с боеприпасами находился на территории аэродрома Моспино. Карта Deep State

Судя по кадрам, после попадания в склад начались множественные взрывы — вторичная детонация боекомплектов.

Оккупационные "власти" части Донецкой области утверждают, что снаряды упали в поле.

"Где-то там за Бирюками в поле упало. Жилых домов нет. Слава Богу, жертв нет, повреждений нет", — сказал так называемый глава администрации Моспино Олег Стрельченко.

Напомним, что 14 мая стало известно о точном попадании ударного дрона, который запустил оператор ВСУ, в склад боеприпасов ВС РФ.

А 13 апреля украинские артиллеристы попали в российский склад с боеприпасами под Бахмутом. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая сказал, что ВСУ еще находятся в городе и выполняют там важную задачу.