Множественные взрывы: ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ под Донецком, — соцсети (видео)
Серия взрывов прогремела на территории аэродрома в Моспино, где накануне был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1". Оккупационные власти утверждают, что снаряды упали в поле.
Вооруженные силы Украины нанесли меткий удар по складу боеприпасов российских оккупантов в Донецкой области. Видео уничтожения запасов ВС РФ показал 21 мая Telegram-канал "Досье Шпиона", принадлежащий сотруднику одной из специальных служб.
ВСУ воспользовались брешью в противовоздушной обороне вражеской армии и ударили по складу с боеприпасами на территории аэродрома Моспино.
По данным канала, неподалеку от Моспино накануне был уничтожен ЗРК "Панцирь-С1", который отвечал за оборону района аэродрома.
Судя по кадрам, после попадания в склад начались множественные взрывы — вторичная детонация боекомплектов.
Оккупационные "власти" части Донецкой области утверждают, что снаряды упали в поле.
"Где-то там за Бирюками в поле упало. Жилых домов нет. Слава Богу, жертв нет, повреждений нет", — сказал так называемый глава администрации Моспино Олег Стрельченко.
Напомним, что 14 мая стало известно о точном попадании ударного дрона, который запустил оператор ВСУ, в склад боеприпасов ВС РФ.
А 13 апреля украинские артиллеристы попали в российский склад с боеприпасами под Бахмутом. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая сказал, что ВСУ еще находятся в городе и выполняют там важную задачу.