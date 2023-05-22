Щоб не стати "південним Калінінградом": Молдова посилює спроби вступити до ЄС, — Politico

За словами співробітника Атлантичної ради Арнольда Дюпюї, Молдова опинилася на перетині інтересів Кремля — і хочуть вони того чи ні, вони частково залучені до конфлікту в Україні. Кремль намагається встановити дружній для себе режим, щоб атакувати українців із флангу.

Related video

На тлі можливого проросійського перевороту керівництво Молдови збільшує зусилля, спрямовані на вступ країни до Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

Позиція офіційного Кишинева полягає в тому, щоб переговори про вступ до ЄС почалися якнайшвидше, незважаючи на те, що на території сепаратистського регіону Придністров'я розташована військова база РФ.

Минулої неділі десятки тисяч мешканців вийшли на центральну площу столиці з плакатами на підтримку вступу до Євросоюзу та історичного розриву з Москвою. Через розв'язану в Україні війну уряд невеликої східноєвропейської країни провів нараду з тим, щоб подолати внутрішні розбіжності та підштовхнути керівництво ЄС до початку переговорів про приєднання до блоку. Близько року тому Молдова набула статусу кандидата в ЄС.

Вступ до Євросоюзу офіційний Кишинів розглядає як найкращий спосіб захисту своєї демократії та державних інститутів. Таку заяву зробила президент країни Майя Санду, під час нещодавніх демонстрацій її прихильники йшли маршем вулицями столиці.

У своїй заяві Санду також закликала ЄС розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС до кінця року.

"У нас зараз достатньо підтримки, щоб рухатися вперед", — сказала вона.

Водночас проходила масова акція на тлі повідомлень про те, що Кремль намагається утримати колишню радянську республіку у своїй орбіті.

"Південний Калінінград"

"Незважаючи на попередні зусилля щодо збереження нейтралітету, Молдова опинилася на перетині інтересів Кремля — хочуть вони того чи ні, вони частково залучені до конфлікту в Україні", — заявив Арнольд Дюпюї, який представляє Атлантичну раду.

Кремль робить спроби перетворити Молдову на "південний Калінінград" за рахунок встановлення дружнього собі режиму, який дозволив би вести атаки на Україну з флангу, зазначив співробітник дослідницького центру.

"Але ці спроби були не настільки ефективними, як сподівалися у Кремлі", — пояснив він, додавши, що влада країни звертається за захистом до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, що депутат у Молдові різко висловився про колег з парламенту, які "цілують російський чобіт".

Також повідомлялося, що екс-президент РФ Дмитро Медведєв прокоментував заборону Путіну в'їжджати до Молдови словами: "Країни такої вже немає".