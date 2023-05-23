"Універсальний воїн": чим відрізняється морпіх від звичайного піхотинця (фото)

Командувач Юрій Содоль заявив, що морського піхотинця потрібно довше готувати, а щоб отримати берет необхідно пройти випробування.

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Командувач морської піхоти ВМС України генерал-лейтенант Юрій Содоль розказав в інтервʼю АрміяInform, чим морпіх відрізняється від піхотинця.

Різниця починається у тому, як морському піхотинцю заслужити берет. Для цього потрібно пройти смугу перешкод. Традицію заклали ще у 1994 році в Криму. У 2021 році затвердили Стандарт підготовки та проведення ритуалу складання Клятви морпіха. Також через окупацію Криму побудували нову смугу перешкод, яка зараз під тимчасовою окупацією на Олешківських пісках.

Станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ВМС України було:

дві бригади морської піхоти;

окрема артилерійська бригада;

реактивний артилерійський полк;

окремий батальйон морської піхоти.

Чим відрізняється матрос-морпіх від звичайного піхотинця?

"Суттєва відмінність матросів-морпіхів від звичайної піхоти — тривала підготовка, вишкіл. Це мають бути універсальні воїни, які вміють керувати будь-яким видом військової техніки, стріляти з усіх видів зброї, воювати на суходолі, морі та в повітрі. Слід розуміти, підготовка морпіха — справа не одного місяця, на це необхідно принаймні декілька років", — пояснив Содоль.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль

Він також додав, що окрім бойової підготовки приділяється увага й моральній та світоглядній частині. Священник Андрій Зелінський, екскапелан 36-ї бригади створив посібник з військового лідерства в морській піхоті.

Окрім цього з 2018 року в ЗСУ почали активно впроваджувати J-структуру штабів, як в країнах НАТО.

Нагадаємо, 16 травня одному з керівників 501-ого батальйону морпіхів вручили підозру в державній зраді.

28 квітня Фокус повідомляв, що новостворена 37-ма бригада морської піхоти отримала сучасне західне озброєння.