"Страшна смерть": росіяни зруйнували вщент 9-ти поверховий будинок в Авдіївці (фото)

Керівник Авдіївської МВА повідомив, що під завалами може бути від 2 до 5 осіб. Він закликав жителів міста евакуюватися якнайшвидше, щоб зберегти своє життя.

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У вівторок, 23 травня, російська ракета вдарила по житловому будинку в Авдіївці, зруйнувавши дев'ятиповерховий будинок вщент. Про це написав у своєму Telegram керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів — до фундаменту", — повідомляє Барабаш.

За його словами, зараз рятувальники розшукують під завалами двох людей, також може виявитися, що там перебуває до п'яти осіб. Двоє людей отримали серйозні поранення, у тяжкому стані перебуває постраждала жінка.

"Упевнений, жоден злочин росіян не залишиться безкарним! Людей уже не рятують ні міцні стіни будинків, ні розташування бомбосховищ – від ракет і ФАБів в Авдіївці не сховатись! Треба тільки евакуюватися! Адже під важкими плитами, та руїнами будівель можна поховати себе надовго. Страшна смерть чекає на кожного, хто досі залишається в місті. Збережіть життя! Їдьте!", — закликав людей до евакуації він.

Нагадаємо, 28 квітня Збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з випущених Росією ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані. У будинку повністю знищено перший під'їзд, в якому проживало 109 осіб, з 46 квартир російська ракета повністю знищила 27.

Також нагадаємо, 22 березня, ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Запоріжжі з реактивної системи залпового вогню дальньої дії.