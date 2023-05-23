"Дуже рефлективно та недалекоглядно": у ОП висміяли реакцію Кремля на "ДРГ" під Бєлгородом

За словами Михайла Подоляка, у Кремлі за 15 місяців війни визначилися з метою війни в Україні — не допустити падіння Бєлгородської області. Радник глави ОП також запропонував Росії вихід із ситуації.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував реакцію з Кремля щодо ситуації у Бєлгородській області. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter, 23 травня.

За його словами, через 15 місяців війни в Російській Федерації визначилися з цілями "спеціальної військової операції" (офіційна назва війни в РФ) і озвучив їх прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. #Калуга, #Тула, #Рязань — це #Росія", — з іронією пише Михайло Подоляк.

Окремо радник глави Офісу президента зазначив, що зараз настав час, коли російський режим має замислитись над об'єктивністю продовження війни в Україні.

Чим раніше Кремль ухвалить рішення про те, щоб відвести окупаційні війська з усієї території України, тим менша катастрофа чекає на Російську Федерацію у фіналі цього протистояння.

"Бої" у Бєлгородській області: що говорять у Кремлі

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання, чому "зачистка" цієї території від "ДРГ" йде вже більше доби. За всіма питаннями він надіслав журналістів до представників Міністерства оборони РФ.

"Я не можу давати ці цифри. Наші спецслужби займаються цим, з'ясовують особу, кількість. Після того як вони з'ясують, можна їм ставити питання", — йдеться у повідомленні.

Окремо Дмитро Пєсков висловився про етнічний склад "ДРГ" у Бєлгородській області. За його словами, зовсім не відіграє ролі той факт, що бійці можуть бути етнічними росіянами. Він вважає їх українськими бойовиками і їхня поява на території РФ викликає занепокоєння і вимагає серйозних кроків.

Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня заявляли про новий рейд у Бєлгородській області Росії. За словами військових, настав час розпочати боротьбу з Кремлем.