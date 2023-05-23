"Вихід на Москву відкрито": полковник ЗСУ розповів про дії ДРГ після Бєлгорода (відео)

За словами військового експерта Романа Світана, незабаром українці можуть стати свідками переможного маршу російських добровольців до столиці РФ.

Related video

Після того, як російські добровольці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію РФ і дали бій окупантам, ніщо не заважає їм прорватися до Москви. Про це 23 травня розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі "24 каналу".

"Край неляканих ідіотів. Навіть із деяких ділянок українського кордону до Москви 450 кілометрів. Не встигнете ще з Києва до Львова доїхати, як ці частини з такою ж швидкістю можуть дійти до Москви. А вже що там робити — все залежить від їхньої уяви", — Зауважив Світан.

За словами військового експерта, на шляху до Москви з Бєлгорода немає особливих загороджувальних споруд та розташувань військових частин.

“Вихід на Москву повністю відкритий. Там немає жодної військової частини, немає жодної споруди оборонної. продали Лукашенку", — пояснив експерт.

Як зазначив Світан, українці ще стануть свідками переможної ходи росіян на столицю та якихось дій там.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня повідомлялося, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України в Бєлгородську область через ситуацію, що склалася в регіоні.