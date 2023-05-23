"Выход на Москву открыт": полковник ВСУ рассказал о действиях ДРГ после Белгорода (видео)

По словам военного эксперта Романа Свитана, в скором времени украинцы могут стать свидетелями победного марша российских добровольцев на столицу РФ.

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После того, как российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию РФ и дали бой оккупантам, ничто не мешает им прорваться к Москве. Об этом 23 мая рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".

"Край непуганых идиотов. Даже с некоторых участков украинской границы до Москвы 450 километров. Не успеете еще из Киева во Львов доехать, как эти части с такой же скоростью могут дойти до Москвы. А уже что там делать — все зависит от их воображения", — отметил Свитан.

По словам военного эксперта, по пути в Москву из Белгорода нет особых заградительных сооружений и расположений воинских частей.

"Выход на Москву полностью открыт. Там нет ни одной воинской части, нет ни одного сооружения оборонительного. Те деньги, которые были выделены на их постройку, успешно губернаторами вроде как проведены по некоторым частям, но эти день украдены. Фотографировали "зубы дракона" и продали Лукашенко", — пояснил эксперт.

Как отметил Свитан, украинцы еще станут свидетелями победного шествия россиян на столицу и каких-то действий там.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая сообщалось, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.