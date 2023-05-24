"Прорив" кордону: чоловік утік з ОРДЛО до Ростовської області та підірвав себе

Невідомий взяв вибухівку та перейшов кордон на КПП "Весело-Вознесенка". Втікач переліз через паркан і вирушив у хутір Максимів, зазначили журналісти.

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Невідомий чоловік взяв вибухівку та хотів прорватися на територію Ростовської області Росії. Про це повідомили 24 травня джерела російського медіа Shot.

Прикордонники намагалися його затримати, але він підірвав себе та загинув. Інцидент, за даними співрозмовників, стався в районі пункту пропуску "Весело-Вознесенка" між тимчасово окупованими районами Донецької та Ростовською областями.

Чоловік переліз через паркан і побіг через лісосмугу у напрямку хутора Максимів. Прикордонників підняли по тривозі. Коли порушника майже наздогнали і він зрозумів, що втекти не вдасться, він підірвав себе невідомим вибуховим пристроєм.

Інше медіа Mash уточнює, що інцидент стався приблизно о 19 годині вечора 23 травня. Особу та мотиви вчинку встановлюватимуть слідчі, зараз вони працюють на місці події.

Нагадаємо, що 5 травня у полі біля селища Нижньодонський Ростовської області 60-річний чоловік знайшов триметровий дрон. За даними російських пропагандистів, розвідувальний БПЛА запустили нібито з України.

У березні цього року губернатор Ростовської області Василь Голубєв запровадив додаткові заходи контролю в'їзду та виїзду з області до окупованих районів Донбасу. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що росіяни вважають мешканців Донбасу людьми другого ґатунку.