"Прорыв" границы: мужчина бежал из ОРДЛО в Ростовскую область и взорвал себя

Неизвестный взял взрывчатку и перешел границу на КПП "Весело-Вознесенка". Беглец перелез через забор и отправился в хутор Максимов, указали журналисты.

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Неизвестный мужчина взял взрывчатку и хотел прорваться на территорию Ростовской области России. Об этом сообщили 24 мая источники российского медиа Shot.

Пограничники пытались его задержать, но он подорвал себя и погиб. Инцидент, по данным собеседников, произошел в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка" между временно оккупированными районами Донецкой области и Ростовской областью.

Мужчина перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. Пограничников подняли по тревоге. Когда нарушителя почти догнали и он понял, что убежать не удастся, он подорвал себя неизвестным взрывным устройством.

Другое медиа Mash уточняет, что инцидент произошел около 19 часов вечера 23 мая. Личность и мотивы поступка будут устанавливать следователи, сейчас они работают на месте происшествия.

Напомним, что 5 мая в поле возле поселка Нижнедонский Ростовской области 60-летний мужчина нашел трехметровый дрон. По данным российских пропагандистов, разведывательный БПЛА запустили якобы из Украины.

В марте этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел дополнительные меры контроля въезда и выезда из области в оккупированные районы Донбасса. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что россияне считают жителей Донбасса людьми второго сорта.