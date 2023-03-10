"Остаются людьми второго сорта": в РФ ввели новые меры контроля выезда из Донбасса

В Ростовской области России ужесточили порядок пересечения границы с оккупированными Донецкой и Луганской областями. Это идет вразрез с пафосными заявлениями оккупантов о "российских землях", считает советник мэра Мариуполя.

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Губернатор Ростовской области в РФ Василий Голубев подписал указ, в соответствии с которым на государственной границе между российским регионом и оккупированным Донбассом ввели дополнительные меры контроля въезда и выезда. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

"Указом донского губернатора устанавливается, что въезд (проход) лиц на территорию Ростовской области с территории Донецкой Народной Республики [Донецкая область], а также выезд (выход) лиц с территории Ростовской области на территорию ДНР может осуществляться только через несколько автомобильных пунктов пропуска", — в частности, говорится в пресс-релизе.

Речь идет о следующих пунктах пропуска: Куйбышево, Матвеев Курган, Весело-Вознесенк, железнодорожный пункт пропуска Успенская, Авило-Федоровка (станция Успенка) и Шрамко (Ульяновское).

Как уточняется, въезд на территорию Ростовской области и выезд из нее вне указанных автомобильных пунктов пропуска запрещен.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, считает, что ужесточение контроля на границе свидетельствует о том, что жителей Донбасса по-прежнему считают "людьми второго сорта".

"Пока мариупольцам вешают лапшу на уши (как и всем в оккупированной Донецкой области), что они — часть России, губернатор Ростовской области вводит дополнительные меры контроля при пересечении границы так называемой "ДНР". Снова мы видим то же самое — жители оккупированной Донецкой области не являются гражданами России", — пишет Андрющенко.

Он подчеркивает, что такое отношение к жителям оккупированных украинских территорий никак не зависит от того, что именно написали в Конституции России.

В Ростовской области подписали указ об ужесточении контроля перехода госграницы В Ростовской области подписали указ об ужесточении контроля перехода госграницы

Напомним, 8 марта Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ начали использовать новую отметку для своей техники. Она выглядит как буква "Z" в треугольнике.

2 марта советник мэра Мариуполя также писал, что оккупанты забирают у работников бюджетной сферы мобильные телефоны для установки прослушки.