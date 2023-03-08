На технике ВС РФ заметили новый символ, — советник мэра Мариуполя (фото)

По словам Петра Андрющенко, на последних колоннах техники ВС РФ оккупанты рисуют белые треугольники. Ранее такие отметки не замечали, а большинство машин россияне обозначали буквой "V".

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ВС РФ используют новую отметку для своей техники. Она выглядит как буква "Z" в треугольнике. Об этом сообщил в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем использование новых отметок окупантов в последних колоннах. Треугольник поверх "Z". До этого большинство колонны имели отметку "V" или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы", — написал Андрющенко.

На фото, опубликованном должностным лицом, виден нарисованный белой краской поверх "Z" в квадрате треугольник.

[ + – ] Новая отметка ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Согласно объяснениям от Генштаба буквы на вражеской технике означают регион, из которого ведется наступление оккупантов. "Z" в квадрате, например, является символом сил РФ из Крыма.

[ + – ] Объяснение вражеских меток от Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 8 марта спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил об уничтожении ВСУ пяти российских новейших танков Т-90. По его словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где "вагнеровцы" теряют ежедневно более 100 бойцов.

Также 8 марта мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" сообщила о прибытии в Беларусь новых эшелонов с техникой и войсками РФ. На белорусской железной дороге зафиксировали передвижение поездов с примерно 450 лицами личного состава и 79 вагонов с военной техникой.