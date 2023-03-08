На техніці ЗС РФ помітили новий символ, — радник мера Маріуполя (фото)

За словами Петра Андрющенка, на останніх колонах техніки ЗС РФ окупанти малюють білі трикутники. Раніше такі позначки не помічали, а більшість машин росіяни позначали літерою "V".

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ЗС РФ використовують нову позначку для своєї техніки. Вона виглядає як літера "Z" у трикутнику. Про це повідомив у соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх "Z". До того більшість колона мала позначку "V" або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими", — написав Андрющенко.

На фото, опублікованому посадовцем, видно намальований білою фарбою поверх "Z" у квадраті трикутник.

[ + – ] Нова позначка ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Згідно з поясненнями від Генштабу літери на ворожій техніці означають регіон, з якого ведеться наступ окупантів. "Z" у квадраті, наприклад, є символом сил РФ з Криму.

[ + – ] Пояснення ворожих позначок від Генштаба Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 8 березня речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив про знищення ЗСУ п’яти російських новітніх танків Т-90. За його словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, де "вагнерівці" втрачають щодня понад 100 бійців.

Також 8 березня моніторингова група "Беларускi Гаюн" повідомила про прибуття до Білорусі нових ешелонів з технікою та військ РФ. На білоруській залізниці зафіксували пересування потягів з приблизно 450 особами особового складу та 79 вагонів з військовою технікою.