"Залишаються людьми другого ґатунку": в РФ ввели нові заходи контролю виїзду з Донбасу

У Ростовській області Росії посилили порядок перетину кордону з окупованими Донецькою та Луганською областями. Це йде врозріз із пафосними заявами окупантів про "російські землі", вважає радник мера Маріуполя.

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Губернатор Ростовської області в РФ Василь Голубєв підписав указ, відповідно до якого на державному кордоні між російським регіоном і окупованим Донбасом ввели додаткові заходи контролю в'їзду та виїзду. Про це в п'ятницю, 10 березня, пише агентство ТАРС із посиланням на пресслужбу губернатора.

"Указом донського губернатора встановлюється, що в'їзд (прохід) осіб на територію Ростовської області з території Донецької Народної Республіки [Донецька область], а також виїзд (вихід) осіб із території Ростовської області на територію ДНР може здійснюватися лише через декілька автомобільних пунктів пропуску", — зокрема, йдеться в прес-релізі.

Ідеться про такі пункти пропуску: Куйбишеве, Матвіїв Курган, Весело-Вознесенка, залізничний пункт пропуску "Успенська", Авіло-Федорівка (станція "Успенка") та Шрамко (Ульянівське).

Як уточнюється, в'їзд на територію Ростовської області й виїзд із неї поза вказаними автомобільними пунктами пропуску заборонено.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зі свого боку, вважає, що посилення контролю на кордоні свідчить про те, що мешканців Донбасу, як і раніше, вважають "людьми другого сорту".

"Поки маріупольцям вішають локшину на вуха (як і всім в окупованій Донецькій області), що вони — частина Росії, губернатор Ростовської області запроваджує додаткові заходи контролю для перетину кордону так званої "ДНР". Знову ми бачимо те саме — мешканці окупованої Донецької області не є громадянами Росії", — пише Андрющенко.

Він наголошує, що таке ставлення до мешканців окупованих українських територій ніяк не залежить від того, що саме написали в Конституції Росії.

У Ростовській області підписали указ про посилення контролю переходу держкордону У Ростовській області підписали указ про посилення контролю переходу держкордону

Нагадаємо, 8 березня Петро Андрющенко повідомив, що ЗС РФ почали використовувати нову позначку для своєї техніки. Вона має вигляд букви "Z" у трикутнику.

2 березня радник мера Маріуполя також писав, що окупанти забирають у працівників бюджетної сфери мобільні телефони для встановлення прослуховування.