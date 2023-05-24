На наступному Рамштайні обговорять постачання F-16 Україні, – Пентагон

Окрім літаків серед пріоритетів наступного засідання — посилення ППО, постачання бронетехніки та боєприпасів.

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25 травня відбудеться наступна зустріч міністрів оборони у форматі Рамштайн. Основним питанням буде постачання західних винищувачів для України. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефону розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим щодо наступного засідання у форматі Рамштайн. Воно відбудеться у віртуальному форматі.

Сторони обговорювали посилення української обороноздатності: постачання бронетехніки, а також посилення протиповітряної оборони України від брутальних російських атак. Також Остін надав оновлену інформацію щодо останніх дій Штатів щодо надання допомоги у сфері безпеки.

Речник Пентагону Пет Райдер оголосив, що разом з цими питаннями будуть обговорювати постачання винищувачів Україні й боєприпасів. При тому він зазначив, що навчання льотчиків та постачання літаків буде спрямована на забезпечення у середній та довгостроковій перспективі. У короткостроковій перспективі винищувачів не буде.

Наразі невідомо, хто, та в якій кількості буде передавати F-16. Проте Штати будуть працювати разом з союзниками та партнерами, щоб Україна отримала західні винищувачі.

Нагадаємо, 24 травня в Пентагоні заявили, що навчання українських льотчиків буде проходити у Європі.

23 травня в Міноборони України заявили, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка постачатиме F-16 Повітряним силам.