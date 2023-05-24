Волкер прокоментував можливість вступу України до НАТО ще до завершення війни
На думку Курта Волкера, НАТО має дати зрозуміти Путіну, що він не може тримати Альянс під своїм контролем.
Більшість країн-учасниць НАТО виступатимуть проти приєднання України до Альянсу на тлі війни з Російською Федерацією. Водночас військово-політичний блок має розпочати практичні кроки щодо прискорення інтеграції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.
"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна не може бути прийнята в НАТО зараз, оскільки війна все ще продовжується. Тому що це означатиме, що НАТО також стане учасником війни", – заявив Волкер.
Він нагадав, що Альянс ще в 2008 році зобов'язався визнати нашу країну членом НАТО, проте за 15 років у цьому питанні не сталося просування вперед.
"Потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов'язання", – зазначив колишній спецпредставник США в Україні.
Він висловив думку, що Північноатлантичний альянс вже може розпочати виконувати більшу частину практичних заходів, щоб допомогти Києву з майбутньою інтеграцією. Це допоможе нашій країні відразу стати повноцінним членом НАТО, як тільки це стане можливим.
"Але цього року ми повинні надіслати сильніший сигнал, ніж минулого", — додав Волкер.
Нагадаємо, Курт Волкер також заявив, що поки що немає перспектив для того, щоб розпочати справжні мирні переговори між Україною та Російською Федерацією. Це пов'язано з позицією Кремля та її лідера.
У цьому ж інтерв'ю колишній спецпредставник США в Україні розповів, що російські війська вже не в змозі просуватися на фронті через погане оснащення та некомпетентне командування.