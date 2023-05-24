Волкер прокоментував можливість вступу України до НАТО ще до завершення війни

На думку Курта Волкера, НАТО має дати зрозуміти Путіну, що він не може тримати Альянс під своїм контролем.

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Більшість країн-учасниць НАТО виступатимуть проти приєднання України до Альянсу на тлі війни з Російською Федерацією. Водночас військово-політичний блок має розпочати практичні кроки щодо прискорення інтеграції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна не може бути прийнята в НАТО зараз, оскільки війна все ще продовжується. Тому що це означатиме, що НАТО також стане учасником війни", – заявив Волкер.

Він нагадав, що Альянс ще в 2008 році зобов'язався визнати нашу країну членом НАТО, проте за 15 років у цьому питанні не сталося просування вперед.

"Потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов'язання", – зазначив колишній спецпредставник США в Україні.

Він висловив думку, що Північноатлантичний альянс вже може розпочати виконувати більшу частину практичних заходів, щоб допомогти Києву з майбутньою інтеграцією. Це допоможе нашій країні відразу стати повноцінним членом НАТО, як тільки це стане можливим.

"Але цього року ми повинні надіслати сильніший сигнал, ніж минулого", — додав Волкер.

Нагадаємо, Курт Волкер також заявив, що поки що немає перспектив для того, щоб розпочати справжні мирні переговори між Україною та Російською Федерацією. Це пов'язано з позицією Кремля та її лідера.

У цьому ж інтерв'ю колишній спецпредставник США в Україні розповів, що російські війська вже не в змозі просуватися на фронті через погане оснащення та некомпетентне командування.