Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Украина и НАТО Российско-украинская война

Волкер прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО еще до завершения войны

Курт Волкер
Курт Волкер

По мнению Курта Волкера, НАТО должно дать понять Владимиру Путину, что он не может держать Альянс под своим контролем.

Related video

Большинство государств-участников НАТО будут выступать против присоединения Украины к Альянсу на фоне войны с Российской Федерацией. В то же время, военно-политический блок должен начать предпринимать практические шаги по ускорению интеграции. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

"Я считаю, что большинство стран НАТО скажут, что Украина не может быть принята в НАТО сейчас, поскольку война все еще продолжается. Потому что это будет означать, что НАТО также станет участником войны", – заявил Волкер.

Он напомнил, что Альянс еще в 2008 году обязался признать нашу страну членом НАТО, между тем за 15 лет в этом вопросе не случилось продвижения вперед.

"Нужно дать Путину понять, что он не может держать НАТО под контролем. НАТО должно сказать: "Мы начинаем выполнять наши обязательства", – отметил бывший спецпредставитель США в Украине.

Он выразил мнение, что Североатлантический альянс уже может начать выполнять большую часть практических мероприятий, чтобы помочь Киеву с будущей интеграцией. Это поможет нашей стране сразу стать полноценным членом НАТО, как только это станет возможным.

"Но в этом году мы должны послать более сильный сигнал, чем в прошлом", – добавил Волкер.

Напомним, Курт Волкер также заявил, что пока еще нет перспектив для того, чтобы начать настоящие мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией. Это связано с позицией Кремля и ее лидера.

В этом же интервью бывший спецпредставитель США в Украине рассказал, что российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте из-за плохого оснащения и некомпетентного командования.