"Они пытались, но не смогли": ВС РФ больше не могут продвигаться на фронте, — Волкер

Россия, как считает экс-спецпредставитель Госдепа, не может добиться успеха на фронте из-за плохого оснащения, командования, контроля и координации, а Украина добыла определенную победу, поскольку Владимир Путин пытался полностью уничтожить украинское государство, но этого не произошло.

Related video

Российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте из-за плохого оснащения и некомпетентного командования. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью РБК-Украина 24 мая.

Волкер добавил, что такая ситуация у ВС РФ по всей линии фронта.

"Что касается событий на поле боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались, они очень сильно пытались за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях", — сказал он.

По его мнению, Россия не может добиться успеха из-за плохого оснащения, командования, контроля и координации, когда им противостоят хорошо подготовленные и мотивированные ВСУ.

"В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше", — добавил бывший спецпредставитель США.

Он отметил, что не знает деталей предстоящего контрнаступления, но уверен, что борьба Украины будет продолжаться и дальше.

17 мая Волкер заявил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс до завершения войны с Российской Федерацией.

18 мая он сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов. По его словам, помощь может официально быть утверждена в сентябре.

Напомним, что 17 мая бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что решение европейских политиков оставить открытым вопрос вступления Украины в НАТО было ошибочным.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 17 мая, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после завершения войны. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает за предоставление Киеву "дорожной карты" в этом вопросе.