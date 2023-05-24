ДРГ на Бєлгородщині змогла за день зайняти більше, ніж "Вагнер" за рік у Бахмуті, — аналітик

Західні військові експерти вважають, що Росія не має достатньої обороноздатності, оскільки практично всі її боєздатні сили зосереджені в Україні. Для підготовки до відбиття подальших нападів РФ доведеться вивести з України від 50 до 60 тисяч солдатів.

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Військовий фахівець Томас Тейнер розповів, що легіон "Свобода Росії" зміг за один день захопити більше території, ніж найманці "Вагнера" за рік у Бахмуті. Про це пише німецьке видання Bild.

Військові аналітики Заходу розглядають проникнення диверсійної групи до Бєлгородської області як доказ того, що російська лінія оборони є вразливою.

Томас Тейнер, італійський військовий експерт, заявив в інтерв'ю німецьким журналістам, що зараз "Росія не має жодної здатності до оборони, оскільки всі її військові сили зайняті в Україні".

"Між українським кордоном і Москвою немає жодної дивізії, жодної бригади, за винятком кількох місцевих частин і прикордонників — нічого не залишилося. Українці, звичайно ж, це помітили", — розповів Тейнер.

Експерт також зазначив, що в першу годину після початку диверсійного нападу добровольці практично не зіткнулися з опором.

Карло Масала, професор Мюнхенського університету і спеціаліст із питань бундесверу, зі свого боку, заявив ЗМІ, що рейд у Бєлгородську область є "ще одним доказом слабкості Путіна та його нездатності вести цю війну". Він наголосив, що просування невеликих, але частково механізованих військ у прикордонний регіон свідчить про погану безпеку російського кордону.

Тейнер вважає, що диверсійні напади з української території продовжуватимуться і в майбутньому. Він вважає, що для підготовки до відбиття подальших нападів Росії буде потрібно виведення з України від 50 до 60 тисяч військовослужбовців із огляду на довжину кордону між Росією та Україною, що становить близько 800 кілометрів.

Експерт зазначає, що Кремль опинився в украй непривабливому становищі.

"Спочатку з грандіозним планом захопити Київ за три дні вони тепер дійшли до того, що не можуть захистити регіональні центри, такі як Бєлгород. Це повна катастрофа для Путіна", — резюмував Тейнер.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.