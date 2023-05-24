"Залишки націоналістів відкинуті": Шойгу заявив про ліквідацію прориву у Бєлгородській області

За словами міністра оборони, його відомство продовжуватиме оперативно та вкрай рішуче реагувати на подібні "провокації" надалі.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про ліквідацію прориву українських бійців на територію Бєлгородської області. У ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ. Він також підкреслив, що Росія реагуватиме на такі атаки "вкрай жорстко та оперативно". Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на заяву Шойгу.

"Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття Державного кордону Західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де за ними тривало завдання поразки до повної ліквідації", — заявив міністр. .

Він заявив про те, що російське Міноборони продовжуватиме оперативно і вкрай рішуче реагувати на дії, подібні до нападу, який стався в Бєлгородській області.

Шойгу зазначив, що було знищено понад 70 "українських націоналістів" і також було завдано шкоди автомобільній та бронетанковій техніці. Він наголосив, що Росія вживає заходів для захисту своїх інтересів та забезпечення безпеки своїх кордонів у разі "провокацій та загроз з боку Києва".

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

За даними аналітиків ISW, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які зайшли на територію Бєлгородської області, могли відійти ближче до кордону з Україною, але в той же час продовжують виконувати бойові завдання. Повідомляється, що російські сили могли їх відтіснити до селища Козинка.

На думку оглядачів агентства Reuters, вторгнення бійців РДК та ЛСР може змусити російське військове командування відвернути частину військ від лінії фронту в Україні. Експерти вважають, що попри позицію офіційного Києва, який заперечує причетність до дій диверсантів, їхні дії скоординовані із ЗСУ.