"Був біля Сальдо": Ярош розповів про агента ГУР в окупованому Херсоні (відео)

Командувач Української добровольчої армії уточнив, що партизани розпочали свою роботу в Херсонській області ще у лютому 2022 року.

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Український агент, якого ГУР заслало в окупаційну адміністрацію в Херсоні, працював із колаборантом Володимиром Сальдо, котрий "очолював" регіон. Про це розповів командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош в інтерв'ю телеканалу 1+1, опублікованому 24 травня.

За його словами, в окупованому Херсоні працювала українська агентурна мережа та партизанський рух.

"У мене воює помічник із позивним Дим, у нього була агентурна мережа в Херсоні, ще до звільнення міста. Один із його агентів обіймав досить високу посаду в окупаційній адміністрації та був біля Сальдо", — сказав Ярош.

Він також додав, що "служба" українського агента в окупаційній адміністрації була погоджена із Головним управлінням розвідки при Міноборони України.

Крім того, Ярош підкреслив, що озвучений ним випадок свідчить про високий рівень української розвідки.

"Ці люди проводили не лише бойові ліквідації, а й тактичні операції на окупованій території біля Нової Каховки", — сказав Ярош.

Він уточнив, що агентурна мережа працює на Херсонщині з лютого 2022 року.

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Яроша

За словами командувача УДА, Україна може завершити війну з Росією ще до кінця року. Шанс для цього українські військові мають.

"Думаю, що у нас є шанс закінчити до кінця року. Не факт, що він нам повністю випаде, але при цьому цей шанс є, і ми можемо це зробити", — сказав Ярош.

Якщо ЗСУ втратять цю можливість, на нашу країну чекає заморожений на роки військовий конфлікт. За словами Яроша, у такому разі бойові дії вестимуться з малою інтенсивністю, як це було з 2014 року на Донбасі.

Він також розповів журналістам про те, що необхідно для перемоги України на полі бою насамперед.

"Потрібно якнайбільше сучасної техніки", — сказав Ярош.

Нагадаємо, 18 травня ЗМІ писали про те, що докази у справі ексглави Верховного суду Всеволода Князєва допомогла дістати дівчина. Агент НАБУ влаштувалася до офісу до Олега Горецького — адвоката посібника ексголова Верховного суду — під виглядом студентки-практикантки.

А 16 травня у соцмережах з'явилася інформація, що українські партизани навідалися до військкомату під Нижнім Новгородом. Учасники військового руху "Атеш" розповіли, що зараз для них "особливий інтерес" становлять центральні регіони Росії. Вони натякнули на проведення операцій усередині країни-агресорки.