"Был возле Сальдо": Ярош рассказал об агенте ГУР в оккупированном Херсоне (видео)

Командующий Украинской добровольческой армией уточнил, что партизаны начали свою работу в Херсонской области еще в феврале 2022 года.

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Украинский агент, которого ГУР внедрило в оккупационную администрацию в Херсоне, работал с коллаборантом Владимиром Сальдо, который "возглавлял" регион. Об этом рассказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью телеканалу 1+1, которое было опубликовано 24 мая.

По его словам, в оккупированном Херсоне работала украинская агентурная сеть и партизанское движение.

"У меня воюет помощник с позывным Дым, у него была агентурная сеть в Херсоне, еще до освобождения города. Один из его агентов занимал достаточно высокую должность в оккупационной администрации и был возле Сальдо", — сказал Ярош.

Он также добавил, что "служба" украинского агента в оккупационной администрации была согласована с Главным управлением разведки при Минобороны Украины.

Кроме того Ярош подчеркнул, что озвученный им случай свидетельствует о высоком уровне украинской разведки.

"Эти люди проводили не только боевые ликвидации, но и тактические операции на оккупированной территории возле Новой Каховки", — сказал Ярош.

Он уточнил, что агентурная сеть работает в Херсонской области с февраля 2022 года.

Когда закончится война в Украине: прогноз Яроша

По словам командующего УДА, Украина может завершить войну с Россией еще до конца года. Шанс для этого у украинских военных есть.

"Думаю, что у нас есть шанс закончить до конца года. Не факт, что он нам на сто процентов выпадет, но при всем этом этот шанс есть, и мы можем это сделать", — сказал Ярош.

Если ВСУ упустят эту возможность, нашу страну ожидает замороженный на года военный конфликт. По словам Яроша, в таком случае боевые действия будут вестись с малой интенсивностью, как это было с 2014 года на Донбассе.

Он также рассказал журналистам о том, что необходимо для победы Украины на поле боя в первую очередь.

"Нужно как можно больше современной техники", — сказал Ярош.

Напомним, 18 мая СМИ писали о том, что доказательства по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева помогла добыть девушка. Агент НАБУ устроилась в офис к Олегу Горецкому — адвокату пособника экс-главы Верховного суда — под видом студентки-практикантки.

А 16 мая в соцсетях появилась информация, что украинские партизаны наведались в военкомат под Нижним Новгородом. Участники военного движения "Атеш" рассказали, что сейчас для них "особый интерес" представляют центральные регионы России. Они намекнули на проведение операций внутри страны-агрессорки.