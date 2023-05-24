Буде більше зброї для України: як світ відреагував на події у Бєлгородській області РФ

Офіційний Лондон планує укласти з Києвом довгострокові багатосторонні у галузі безпеки, що допоможе протистояти агресії Росії та захистити суверенну територію.

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Ріші Сунак, прем’єр-міністр Великої Британії, заявив, що підтримка України західними демократіями у війні з Росією "може тривати роками". Висловлювання політика прозвучали після саміту G7 в Японії на оборонній конференції в Лондоні. Про це інформує Financial Times.

"Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", – сказав британський прем’єр.

Сунак наголосив на тому, що обіцянки Заходу щодо тривалої підтримки спрямовані як на те, щоб Україна отримала впевненість у здатності захистити себе. Також такі заходи допоможуть утримати Росію від продовження війни. Заява пролунала на тлі події у Бєлгородській області.

Реакція світу на події у Бєлгородській області РФ

У США стримано відреагували на бойові дії у Бєлгородській області Росії. Речник Держдепу Меттью Міллер заявив, що Вашингтон не втручається в операції, які проводить Україна. У США наголосили на тому, що саме Україна є жертвою у цій війні, тому має вирішувати щодо дій у відповідь.

Натомість влада Франції висловила бажання надати нашій державі довгострокові гарантії безпеки. У Парижі, як повідомив речник французького МЗС, й надалі міркують над реалізацією найкращого способу підтримки нашої держави у довгостроковій перспективі та в усіх сферах.

Німеччина не змінила намірів щодо постачання озброєнь Україні. У Берліні оголили, що передають новий пакет військової допомоги Україні з "мобільним радаром" TRML-4D, вантажівками, безпілотниками-розвідниками.

Японія також вирішила тільки посилити допомогу. Країна передала ЗСУ 100 авто і 30 тисяч готових харчових пайків. Постачання, які стосується військової галузі, відбулися вперше після завершення Другої світової війни.

У Міноборони Нідерландів також відреагували ініціативами у військовій галузі. Керівник воєнного відомства Кайса Оллонґрен анонсувала надання 260 мільйонів євро на спільне закупівлю боєприпасів для України.

Нагадаємо, 22 травня бійці легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області РФ. У російських ЗМІ повідомили про бої в регіоні.