"Як групу не назви": у ЗСУ відреагували на плани РФ створити авіагрупу "Шторм" (відео)

Ідеї зі збору "елітного" підрозділу у ВПС Росії озвучували ще у травні. Щодня у росіян просто "висять" у повітрі до 30 бойових літаків, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Нова російська авіагрупа "Шторм" у складі літаків Су-34 та Су-24, а також ударних гелікоптерів не змінить ситуації на лінії фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив 25 травня Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

Щодня у російських військових "висять" у повітрі по 20-30 військових літаків. За словами військового, не зовсім зрозуміло, навіщо це окупантам.

Юрій Ігнат говорить про російську авіагрупу "Шторм" наприкінці 8-ї хвилини

"Можливо, у медійному плані. Вони хочуть рівні прийняття рішень змістити одразу до центру, щоб оперативніше планувати операції. Можна робити лише різні припущення. Мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", — наголосив спікер Повітряних сил.

Російські загарбники, як підкреслив Ігнат, поки що не придумали нічого якісного та нового у плані військової тактики.

"Як можна спланувати по-іншому повітряну атаку? Як групу не називай, те, що з неї… Все одно техніка та ж залишається", — підсумував він.

Нагадаємо, що росЗМІ писали про створення у Повітряно-космічних силах Росії елітного підрозділу авіації "Шторм" ще у травні. Льотчики мають вирішувати особливо важливі бойові завдання.

Британська розвідка 22 травня зазначала, що створення загону доводить невиконання регулярних сил ВПС РФ завдань щодо завдання авіаударів по Україні.

Фокус вже писав про катастрофу двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області РФ. Внаслідок аварії загинули 8 льотчиків.